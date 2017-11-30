В Киево-Печерской лавре десятки тысяч православных христиан поклонились мощам преподобного Паисия Величковского

Десятки тысяч православных верующих смогли поклониться впервые принесенным в Киево-Печерскую Лавру мощам и посоху великого подвижника и возобновителя православного старчества прп. Паисия Величковского.

Как сообщает портал «Русский Афон», святыни пребывали в Киево-Печерской Лавре с 25 по 29 ноября. Их принесение для поклонения верующих было организовано директором Международного института афонского наследия (МИАН) Сергеем Шумило ко дню памяти святого в рамках проведения в Киево-Печерской Лавре 27-28 ноября Международной научной конференции «Киевские Паисиевские чтения», посвященной 295-летию со дня рождения преподобного.

Торжественная встреча святынь состоялась под перезвон лаврских колоколов возле центральных Святых врат Киево-Печерской Лавры. Затем святые мощи крестным ходом, в сопровождении священнослужителей, братии монастыря и большого количества людей, были перенесены в Трапезный храм. Там состоялось соборное богослужение, а все желающие смогли приложиться к святыням.

После этого в Трапезном храме Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил Всенощное бдение. Ему сослужили управляющий делами УПЦ митрополит Антоний, архиепископ Северодонецкий и Старобельский Никодим, архиепископ Ирпенский Климент, а также собор духовенства Киево-Печерской Лавры. На богослужении молились игумен Феоктист (Гурэу) и о. Герман (Мудренко), доставившие святыни прп. Паисия из Ново-Нямецкого ставропигиального мужского монастыря, а также делегация Драгомирнского монастыря Сошествия Святого Духа из Румынии во главе с секретарем обители м. Марией Магдалиной (Гергиной).

В течение четырех дней, с 25 по 29 ноября, тысячи верующих УПЦ смогли поклониться святыням прп. Паисия Величковского, впервые принесенным в Киев после его ухода из Киево-Печерской Лавры на Афон более 270 лет назад.

28 ноября, в первый день Рождественского поста, когда Православной Церковью чтится память преподобного Паисия Величковского, наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Павел в сослужении братии и зарубежных гостей обители в священном сане совершил праздничную Божественную Литургию в Крестовоздвиженском храме Киево-Печерской Лавры.

За богослужениями также молились многочисленные паломники, прихожане и участники Международной конференции «Киевские Паисиевские чтения», посвященной 295-летию со дня рождения преподобного Паисия Величковского. Во время служб в храме находился ковчег с мощами и посох преподобного Паисия.

После чтения Евангелия на Литургии митрополит Павел обратился к молящимся со словом проповеди. Он рассказал о жизненном пути преподобного старца Паисия Величковского, в том числе о его обучении в Киевской духовной академии и несении послушания в Киево-Печерском монастыре, а также поведал о странствованиях и подвигах преподобного, его пребывании на Святой Горе Афон, о последних годах его земной жизни в Румынии. Особо отметил владыка огромное значение духовного наследия преподобного Паисия Величковского.

30 ноября ковчег с мощами и посох прп. Паисия Величковского вновь возвратились в Ново-Нямецкий монастырь.

Как отметил организатор принесения мощей, директор Международного института афонского наследия (МИАН) Сергей Шумило: «Преподобный Паисий Величковский – это великий святой, возродивший православное старчество и исихазм. Его чтут во всех православных Церквях и не только православных. Сегодняшнее монашество представить себе без старца Паисия и его наследия невозможно. И Оптина пустынь, и Глинская, и Валаамский монастырь, и Святогорский монастырь, и сотни монастырей в Украине, России, Румынии, и монастыри Афона, в том виде, в коком они сохранились до сего дня, та духовная традиция, которая там возродилась с конца XVIII – начала XIX веков – это все плоды старца Паисия и его учеников. Они попытались собрать фактически утерянные уже на тот момент святоотеческие творения, труды по Иисусовой молитве, и это все перевести на славянский язык. И в этом заслуга большая святого Паисия, что он собственноручно, а потом и со своими учениками занимались этими переводами. Одно Добротолюбие знаменитое, которое все мы знаем – это тоже заслуга Паисия Величковского, это его переводы», – пояснил директор МИАН.