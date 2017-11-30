Во Львов прибудет десница святого великомученика Димитрия Солунского

По приглашению архиепископа Львовского и Галицкого Филарета во Львов впервые прибудут мощи (десница) святого великомученика Димитрия Солунского. Привезет святыню из Греции делегация духовенства Элладской Православной Церкви во главе с митрополитом Верийским, Науским и Кампанийским Пантелеимоном, сообщает пресс-служба Львовской епархии УПЦ.

Мощи великомученика Димитрия будет находиться с 15 по 18 декабря в Свято-Георгиевском кафедральном соборе города Львова (вул. Короленко, 3). Поклониться нетленной деснице святого и принять участие в молитве можно будет круглосуточно. В эти дни будет возносится усиленная молитва к святом покровителю воинов, защитников нашего Отечества и о мире в Украине.

Торжественная встреча святых мощей состоится 15 декабря в 15.00.

Великомученик Димитрий Солунский известный и почитаемый во всем христианском мире святой, а особым образом почитается среди славянских народов, в частности в Украине, как покровитель воинов, защитник городов и сел, молитвенник за мир и благополучие.