Митрополит Агафангел принял участие в торжествах по случаю Национального Дня Румынии (видео)

По приглашению Генерального консула Румынии в Одессе господина Эмиля Рапчи, 29 ноября, митрополит Одесский и Измаильский Агафангел посетил дипломатическое представительство, где принял участие в торжествах по случаю Национального Дня Румынии. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт Одесской епархии.

Также на мероприятии присутствовал настоятель Свято-Успенского Одесского кафедрального собора протоиерей Иоанн Желиховский.

Приветствуя Генерального консула, митрополит поздравил дипломата с государственным праздником и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности на благо румынского и украинского народов.

Также владыка отметил, что “южные районы Одесской области являются местами компактного проживания представителей румынской диаспоры, и Одесская епархия, делает все возможное, для того, чтобы в этих населенных пунктах были священнослужители, которые общаются, проповедуют и совершают богослужения на родном языке для диаспоры”.

Во время беседы было отмечено, что хорошие отношения между Одесской епархией и румынским дипломатическим ведомством приносят огромные плоды на межгосударственном уровне в деле укрепления дружбы между Украиной и Румынией.

Генеральный консул в частности сказал, что “сотрудничество между Украиной и Румынией еще более улучшилось в 2017 году, в том числе стал развиваться религиозный туризм благодаря дружеской открытости со стороны Одесской епархии и личного старания митрополита Агафангела. Именно с его благословения были переданы в церкви румынских городов, в том чилсе Бухарест и Тыргу-Окна, частицы мощей святых румынского происхождения. Это позволяет нам лучше узнать историю наших народов, укреплять наши православные корни и доверие между народами Украины и Румынии”.