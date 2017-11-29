Киевские духовные школы обсуждают сотрудничество с Международной ассоциацией православных богословских школ

Состоялась встреча митрополита Бориспольского и Броварского Антония, управляющего делами Украинской Православной Церкви, ректора Киевской духовной академии и семинарии с секретарем Международной ассоциации Православных богословских школ монахиней Серафимой (Константиновской)* (Оксфорд, Великобритания). Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Монахиня Серафима рассказала о задачах и целях Международной Ассоциации Православных Богословских школ, созданной по инициативе всемирно известного православного богослова митрополита Диоклийского Каллиста (Уэра) и выразила надежду на сотрудничество между Ассоциацией и КДА.

В свою очередь митрополит Антоний рассказал о современном состоянии Киевских духовных школ и о международном сотрудничестве в области образования, которое осуществляется Киевской академией.

* Монахиня Серафима (Константиновская) (Оксфорд, Великобритания), доктор философии, преподаватель Богословского факультета Оксфордского университета, секретарь Православной ассоциации богословских школ (Оксфорд), монахиня ставропигиального монастыря Св. Иоанна Предтечи в Эссексе, Англия (Константинопольский Патриархат).