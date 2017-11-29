Перед началом Архиерейского Собора иерархи УПЦ помолились перед мощами Патриарха Тихона

Перед началом работы Архиерейского Собора Русской Православной Церкви, 29 ноября, делегация архиереев Украинской Православной Церкви во главе с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием приняла участие в молебне перед мощами Патриарха Тихона в Храме Христа Спасителя. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

***Святитель Тихон, Патриарх Московский, первый после восстановления патриаршества. Канонизирован Русской Православной Церковью в 1989 году.

Начала заседаний Собора предварила Божественная литургия в Храме Христа Спасителя. В центре Храма была установлена новая рака для честных мощей святителя Тихона, изготовленную к 100-летию восстановления Патриаршества. После завершения литургии состоялась встреча честных мощей святителя Тихона, которые были принесены в Храм Христа Спасителя из Донского монастыря.

Перед мощами святителя Тихона Патриарх Кирилл совершил молебен перед открытием Архиерейского Собора. За богослужением молились архиереи Украинской Православной Церкви во главе с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием.

4 декабря, на праздник Введения Пресвятой Богородицы, в день годовщины интронизации святителя Тихона, Патриарха Московского, состоится праздничная литургия в храме Христа Спасителя.