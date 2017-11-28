Верующие УПЦ просят помочь построить церковь в Девичках вместо отобранной

Община УПЦ села Девички Переяслав-Хмельницкого района Киевской области обратилась в благотворительный фонд «Фавор» с просьбой помочь построить церковь. Храм УПЦ, которым пользовалась община, находится на территории воинской части и, по решению руководства, его передали УПЦ КП, сообщает uoj.org.ua.

Из необходимой суммы – 111 тысяч гривен – на данный момент собрано 600.

«Знаем, что такие люди обязательно найдутся, – написали представители благотворительной организации. – Ведь миссия «Капля мира», которая лежит сегодня в основе деятельности нашего Фонда, все время напоминает о том, что достижение мира и преодоление агрессии в нашей стране возможны только в том случае, если наш народ будет жить со Христом и во Христе. А разве есть другой способ осуществить это, кроме вкушения Его Плоти и Крови? Поэтому строительство храмов – это строительство мира!»

Реквизиты банков, куда можно перечислять помощь, на странице благотворительного фонда «Фавор».