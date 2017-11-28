Предстоятель УПЦ благословил благотворительную акцию помощи киевским больницам

Доброе слово, вселяющее надежду, – сильнейшее лекарство в борьбе с болезнью. Этим проверенным средством щедро делятся с пациентами киевских больниц православные волонтеры. Большим подспорьем здесь служит христианская литература, которой всегда не хватает, сообщает "Фома в Украине".

Чтобы решить эту проблему, в Украинской Православной Церкви инициировали сбор средств на подписку лучших православных изданий для больниц Украины. Начинание благословил Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

Поддержать проект можно на сайте благотворительного фонда «Надеюсь и верю».

Общины киевских храмов святых Космы и Дамиана при Национальном институте рака, Архистратига Михаила в Медгородке и святителя Николая при городской клинической больнице № 6 готовы уже сейчас ежемесячно доставлять журналы пациентам и медперсоналу.

Каждый желающий может внести свой посильный финансовый вклад в дело духовной поддержки людей, переносящих тяготы больничных будней. Собранные средства пойдут на оплату 90 годовых подписок на журналы «ФОМА в Украине» и «Отрок». Для того, чтобы медперсонал и больные смогли регулярно читать православную прессу, нужно собрать 25 110 грн.

«Я часто провожу встречи и беседы с пациентами в киевском Институте рака. И мне в этом очень помогает журнал "ФОМА в Украине", – рассказывает психолог "Ассоциации помощи инвалидам и пациентам с хроническими лимфопролиферативными заболеваниями" Марина Суркис. – Нельзя сказать, что наши пациенты много читают. Но с теми, кто раскрывает свое сердце навстречу истине и добру, происходят удивительные истории. У нас была пациентка Тамара Евгеньевна с очень тяжелой формой лимфомы. Практически не ходила, из-за слабости не могла принимать пищу, очень похудела. Я приходила в палату и беседовала с ней.

Однажды подарила несколько православных книг и два номера журнала "ФОМА в Украине". Она приняла с радостью. Но каким было моё удивление, когда несколько дней спустя, она поблагодарила меня от всего сердца и сказала: "Я и мой муж, очень тронуты Вашим подарком. Мы все выходные читали друг другу вслух. Сейчас я искренне жалею, что раньше не понимала, какое это утешение читать такую литературу. Спасибо Вам и всем, кто трудится над душами людей". И таких историй много. Люди в больнице очень нуждаются в литературе, которая лечит душу».