Митрополит Антоний рассказал, почему важно соблюдать Рождественский пост

У православных христиан 28 ноября начинается Рождественский пост, который продлится до 7 января – праздника Рождества Христова.

Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) рассказал о важности соблюдения Рождественского поста, сообщает Центр информации УПЦ.

«Рождественский пост установлен Церковью, чтобы православные христиане очистили свою душу и сердце покаянием и постом и с чистым сердцем могли встретить светлый праздник рождения Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Будем в эти дни бодрствовать, чтобы не проспать явление Вифлеемской звезды, указующей путь всякому христианину. Будем готовить себя, чтобы Господь и Бог наш Иисус Христос вселился в сердце, в ум», - сказал митрополит Антоний.

Владыка Антоний также напомнил, почему Церковь установила Рождественский пост.

«Более пяти тысяч лет в тесноте греховного плена ветхозаветный народ Божий ожидал пришествия в мир Господа Иисуса Христа. В напоминании о том ожидании установлен Святой Церковью пятинедельный пост», - отметил управляющий делами УПЦ.

Также владыка Антоний дал совет тем, кто не может соблюдать пост полностью.

«Те, кто не могут поститься в полной мере, перед началом поста должны подойти к священнику, объяснить ситуацию и получить благословение на послабление соблюдения поста. Обычно, исходя из состояния здоровья человека и обстоятельств его жизни, священник помогает установить такую меру соблюдения поста, которая человеку по силам», - добавил архиерей.

Митрополит Антоний призвал последовать примеру ветхозаветных праведников, которые, живя в непростых условиях, готовились к встрече Спасителя.

«Очищая свои души постом, молитвой, добрыми делами, ми должны ныне уподобиться тем ветхозаветным праведникам, которые жили в тяжелых условиях, были окружены беспросветной тьмой греха, человеческой жестокости, невежества, и при этом с искренней чистотой веры продолжали ждать Мессию. Без тени сомнения они верили и ждали, что придет Тот, Кто будет прекраснее всех сынов человеческих (Пс. 44:3). Кто возлюбит правду и возненавидит беззаконие (Пс. 44:8)», - сказал владыка Антоний.

Также митрополит Антоний обратил внимание на то, что пост – «это отказ от пагубных привычек и веселья, это время сосредоточенности и усердных молитв». Владыка напомнил слова святителя Иоанна Златоуста о том, что «постящемуся более всего нужно обуздывать гнев, приучаться к кротости и снисходительности».

Упоминания об установлении Рождественского поста встречаются с IV века. На Константинопольском соборе 1166 года было утверждено всем христианам хранить пост 40 дней перед великим праздником Рождества Христова. Рождественский пост по продолжительности почти равен Великому посту, но менее строгий. В дни этого поста следует воздерживаться от употребления мяса, молока и яиц.

Во время Рождественского поста разрешается рыба (кроме среды, пятницы и некоторых других дней - согласно уставу). С 2 по 6 января пост усиливается, в субботу и воскресенье рыба не благословляется.