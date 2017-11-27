Патриарх Грузии уточнит права своего местоблюстителя в ближайшие дни

Владыка Шио впервые провел богослужение в Кафедральном соборе Святой Троицы - Самеба в качества местоблюстителя Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии Второго, во время которого рассказал о значении христианства, а также выразил соболезнования семьям погибших во время пожара в Батуми.

На днях Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй сообщил, что его Местоблюстителем станет Элизбар Муджири - митрополит Сенакский и Чкороцкуйский Шио (Муджири), - сообщает "Спутник Грузии".

Патриарший Местоблюститель в православии (также Местоблюститель Патриаршего Престола) епископ, временно исполняющий обязанности Патриарха, как предстоятеля поместной Церкви.

"Для Бога главное, чтобы каждый человек заглянул в свое сердце и не увидел там равнодушие, бессердечие", - заявил во время своей первой проповеди митрополит Шио.

По его словам, одной из главных предпосылок для спасения души является качество самаритянского милосердия.

"Мы, как никогда нуждаемся в этом качестве – милосердии… Мы должны думать не о том, кто наш друг, а мы должны думать для кого сможем стать товарищем. Должны думать, что мы для всех должны быть ближними, кто нуждается в помощи, кто стоит рядом с нами, в независимости от национальности, веры", — сказал владыка Шио во время воскресной проповеди.

Местоблюститель Илии Второго также откликнулся на трагедию в Батуми, во время которой погибли 11 человек.

"Мы еще раз вспоминаем что произошло позавчера в Батуми. Соболезнуем и молимся за души погибших людей, желаем их семьям сил и Божьей помощи", — отметил владыка Шио.

После завершения богослужения владыка Шио заявил журналистам, что не знает почему Патриарх назначил его своим местоблюстителем. По его словам, это решение Илии Второго и он повинуется ему. Он также отметил, что если будет нужно разъяснения по данному поводу сделает сам Патриарх.

"Мы ждем его Святейшество. Когда он приедет, он сам конкретизирует полномочия. У него было полное право для принятия такого решения, просто это для нас всех было неожиданностью", — заявил владыка Шио журналистам.

Патриархия Грузии по поводу решения Илии Второго о назначении местолюстителя сделает заявление в ближайшее время. В этом заявлении также будут определены полномочия местоблюстителя Патриарха.