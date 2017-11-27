Дело об убийстве Царской семьи предлагается рассматривать в научной плоскости

Дело об убийстве Царской семьи - серьезный научный разговор, в котором нужно "максимально отстраниться от эмоционального фона".

Такую точку зрения высказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сегодня в Сретенской духовной семинарии в Москве на конференции по теме "Дело об убийстве Царской семьи: новые экспертизы и архивные материалы. Дискуссия", сообщает patriarchia.ru.

"У Церкви еще не сформулирована позиция по результатам этих исследований, она будет формироваться, в том числе, в контексте работы Синода и Архиерейских Соборов, но сегодня мы должны выслушать доклады экспертов и задать, как я сказал, любые вопросы, какие сочтете нужными. Ничто не предопределено, окончательное суждение будет иметь Архиерейский Собор, а данная конференция посвящена тому, чтобы прояснить вопросы, которые еще остаются. У меня самого есть целый ряд непростых вопросов, которые я бы тоже хотел обратить к экспертам", - заявил Патриарх Кирилл.

Предстоятель РПЦ напомнил о том, что весь процесс экспекртиз был повторен, Церковь была включена в этот процесс.

"Мною был поставлен вопрос о необходимости эксгумации тела государя императора Александра III, отца императора Николая II, с тем чтобы можно было заново провести соответствующие генетические экспертизы. В результате расследования, проведенного заново по всем правилам, мы и получили некоторые результаты. Да поможет нам Господь, в результате всех исследований, которые были сделаны, принять правильные и мудрые решения", - заключил Патриарх Кирилл.

Среди участников конференции ― иерархи и священнослужители, члены церковной комиссии по изучению результатов исследования останков, найденных под Екатеринбургом, исследователи и эксперты, участвующие в следствии по делу об убийстве святых Царственных страстотерпцев.