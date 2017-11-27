В Швеции митрополит Лука открыл новый православный приход

По благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия и по согласованию с Управлением по зарубежным учреждениям РПЦ 26 ноября митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука освятил храм в честь св. Николая Чудотворца в шведском городе Булиден (Boliden, область Вестерботтен), на севере страны. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт ОВЦС.

После чина освящения в храме была совершена торжественная Божественная литургия, за которой митрополиту Луке сослужил заместитель Председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич и представители духовенства Запорожской епархии УПЦ. Инициатива открытия прихода принадлежит нашим соотечественникам – выходцам из Запорожской области, которые проживают в этом регионе Швеции.

На праздничное богослужение собрались православные из окрестных городов – Лулео, Шеллефтео и др. За богослужением молились православные украинцы, россияне и шведы. Во время литургии была прочитана молитва за мир в Украине.

После завершения Божественной литургии владыка Лука произнес проповедь на тему евангельского чтения. Поздравляя прихожан с открытием нового прихода, которые теперь имеет собственный типичный храм, владыка подчеркнул, что «этот храм открыт для всех, не только для украинцев или россиян, а для всех, кто любит Бога, кто верен Богу».

Митрополит Лука наградил орденом Украинской Православной Церкви в честь преподобной Анастасии Киевской прихожанку прихода госпожу Викторию Викстрем, стараниями которой было приобретено и оборудовано помещение храма. Владыка также поблагодарил представителей духовенства своей епархии, благочинного Мелитополя протоиерея Максима Смирнова и диакона Александра Бєднова за содействие и активное участие в организации прихода.

ОВЦС УПЦ продолжает работать над созданием украинских православных приходов в местах проживания наших соотечественников в разных странах мира.