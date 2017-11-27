В Киево-Печерской лавре открылась международная научная конференция "Паисиевские чтения"

17:06, 27 ноября 2017
Православие
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Открытие I-й международной научной конференции

Блаженнейший Митрополит Онуфрий 27 ноября возглавил торжественное открытие I-й международной научной конференции «Паисиевские чтения», которая происходит на территории Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, научный форум, посвященный 295-летию со дня рождения преподобного Паисия Величковского и его духовно-культурному наследию и проводится в дни его памяти 27-28 ноября.

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Открывая пленарное заседание, в своем приветственном слове Блаженнейший Митрополит Онуфрий подчеркнул, что «старец Паисий и плоды его молитвенно-пастырской и просветительской деятельности имеют особое значение для современного общества».

Главным делом его жизни стало возрождение православной школы старчества, рассказал Блаженнейший владыка.

«И великие старцы Оптиной пустыни и Валаама, и Глинской пустыни, и многих других обителей в Украине, России, Румынии, Молдовы, Болгарии, Сербии, Греции, да и на самой Святой Горе Афон, – это все плоды Паисисиевской школы», – подчеркнул он.

Его Блаженство призвал Божье благословение на всех участников конференции и пожелал плодотворной работы. «Пусть Господь наш Иисус Христос молитвами Своей Пречистой Матери умудрить и поможет нам не только понять красоту духовного наследия преподобного Паисия, но и своей жизнью, приобщиться к нему», – сказал Предстоятель.

В международной научной конференции «Киевские Паисиевские чтение» принимает участие более 50 ученых, богословов и священнослужителей из 13 стран мира: Украина, Греция, Россия, Румыния, Молдова, Великобритания, Франция, Италия, Польша, Германия, Австрия, Хорватия, Чехия.

Директор Международного института афонской наследия С. Шумило также провел презентацию нового выпуска научного альманаха «Афонское наследие», посвященного 295-летию со дня рождения прп. Паисия Величковского.

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После торжественного открытия пленарное заседание под председательством епископа Ирпенского Климента, епископа Бородянского Варсонофия, Сергея Шумило продолжилось.

Мероприятие призвано стать площадкой для обмена опытом, системного и разностороннего обсуждения, изучения и популяризации наследия прп. Паисия, а также истории и влияния исихазма и Афона в развитии духовности, культуры, философии, искусства и литературы народов Центрально-Восточной Европы, продлится два дня.

В работе конференции предусмотрено очное и заочное участие. По результатам работы статьи докладчиков будут опубликованы в научном альманахе “Афонское наследие”.

Организаторами конференции выступают: Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра, Международный институт афонского наследия, Кафедра славистики Ясского университета им. Александра Иоанна Кузы (Яссы, Румыния).

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