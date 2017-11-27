В Киево-Печерской лавре открылась международная научная конференция "Паисиевские чтения"

Блаженнейший Митрополит Онуфрий 27 ноября возглавил торжественное открытие I-й международной научной конференции «Паисиевские чтения», которая происходит на территории Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, научный форум, посвященный 295-летию со дня рождения преподобного Паисия Величковского и его духовно-культурному наследию и проводится в дни его памяти 27-28 ноября.

Открывая пленарное заседание, в своем приветственном слове Блаженнейший Митрополит Онуфрий подчеркнул, что «старец Паисий и плоды его молитвенно-пастырской и просветительской деятельности имеют особое значение для современного общества».

Главным делом его жизни стало возрождение православной школы старчества, рассказал Блаженнейший владыка.

«И великие старцы Оптиной пустыни и Валаама, и Глинской пустыни, и многих других обителей в Украине, России, Румынии, Молдовы, Болгарии, Сербии, Греции, да и на самой Святой Горе Афон, – это все плоды Паисисиевской школы», – подчеркнул он.

Его Блаженство призвал Божье благословение на всех участников конференции и пожелал плодотворной работы. «Пусть Господь наш Иисус Христос молитвами Своей Пречистой Матери умудрить и поможет нам не только понять красоту духовного наследия преподобного Паисия, но и своей жизнью, приобщиться к нему», – сказал Предстоятель.

В международной научной конференции «Киевские Паисиевские чтение» принимает участие более 50 ученых, богословов и священнослужителей из 13 стран мира: Украина, Греция, Россия, Румыния, Молдова, Великобритания, Франция, Италия, Польша, Германия, Австрия, Хорватия, Чехия.

Директор Международного института афонской наследия С. Шумило также провел презентацию нового выпуска научного альманаха «Афонское наследие», посвященного 295-летию со дня рождения прп. Паисия Величковского.

После торжественного открытия пленарное заседание под председательством епископа Ирпенского Климента, епископа Бородянского Варсонофия, Сергея Шумило продолжилось.

Мероприятие призвано стать площадкой для обмена опытом, системного и разностороннего обсуждения, изучения и популяризации наследия прп. Паисия, а также истории и влияния исихазма и Афона в развитии духовности, культуры, философии, искусства и литературы народов Центрально-Восточной Европы, продлится два дня.

В работе конференции предусмотрено очное и заочное участие. По результатам работы статьи докладчиков будут опубликованы в научном альманахе “Афонское наследие”.

Организаторами конференции выступают: Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра, Международный институт афонского наследия, Кафедра славистики Ясского университета им. Александра Иоанна Кузы (Яссы, Румыния).