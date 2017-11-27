Дело об убийстве Царской семьи рассмотрит экспертный совет

Убийство российского императора Николая II и его семьи могло быть ритуальным. Такую версию рассмотрит следственный комитет, который назначит психолого-историческую экспертизу, сообщает "РИА Новости".

Конференция "Дело об убийстве Царской семьи: новые экспертизы и материалы. Дискуссия" проходит сегодня в Сретенской духовной семинарии в Москве при участии Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

"Следствием планируется назначение психолого-исторической судебной экспертизы для разрешения вопроса, связанного, в том числе, и с возможным ритуальным характером убийства царской семьи", — сказала старший следователь по особо важным делам СК РФ Марина Молодцова.

По ее словам, для этого сейчас формируется экспертный совет, в состав которого войдут научные сотрудники Академии наук, Московского и Санкт-Петербургского университетов, историки, архивисты и священники РПЦ. Проведение этого исследования станет возможным после получения заключения историко-архивной экспертизы, над которой в настоящее время работают специалисты.

"У Церкви еще не сформулирована позиция по результатам этих исследований, она будет формироваться, в том числе, в контексте работы Синода и Архиерейских Соборов, но сегодня мы должны выслушать доклады экспертов и задать, как я сказал, любые вопросы, какие сочтете нужными. Ничто не предопределено, окончательное суждение будет иметь Архиерейский Собор, а данная конференция посвящена тому, чтобы прояснить вопросы, которые еще остаются. У меня самого есть целый ряд непростых вопросов, которые я бы тоже хотел обратить к экспертам", - цитирует Патриарха Кирилла patriarchia.ru.

Среди участников конференции ― иерархи и священнослужители Русской Православной Церкви, члены церковной комиссии по изучению результатов исследования останков, найденных под Екатеринбургом, исследователи и эксперты, участвующие в следствии по делу об убийстве святых Царственных страстотерпцев.

*** Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году Русская Православная Церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых, после вскрытия захоронения под Екатеринбургом останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Осенью 2015 года следователи возобновили расследование дела о гибели Романовых. В настоящее время также проводятся экспертизы, связанные с установлением подлинности найденных в 2007 году останков, возможно, царевича Алексея и великой княжны Марии.