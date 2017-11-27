Представители УПЦ приняли участие в освящении самого большого собора Беларуси

Епископ Вознесенский и Первомайский Алексей и Барышевский Виктор, викарий Киевской митрополии приняли участие в чине великого освящения кафедрального собора в честь Рождества Христова в городе Солигорск (Беларусь) и Божественной литургии в новоосвященном соборе.

Богослужение 26 ноября, в день памяти святителя Иоанна Златоуста возглавил митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на church.by.

На молитве присутствовали представители администрации города и светской власти.

По окончании Литургии с приветственным словом к Патриаршему Экзарху обратился епископ Слуцкий и Солигорский Антоний и другие гости.

В свою очередь епископ Барышевский Виктор огласил приветствие от Блаженнейшего Митрополита Онуфрия правящему архиерею епархии и преподнес в дар кафедральному собору Рождества Христова ковчег с частицами мощей священномученика Владимира, митрополита Киевского, и преподобных отцов Киево-Печерских.

«Разделяя сегодня с Вашим Преосвященством радость великого торжества, молитвенно желаю, чтобы очи Господни были отверсты день и ночь (см. 3 Цар. 8:29) на соборный храм, освященный в честь Его славного Рождества. Пусть тихая лампада благодатной молитвы, зажженная на этом святом месте, станет путеводной Вифлеемской звездой для жителей вверенной Вашим попечениям епархии, направляя их стопы ко встрече со Христом и наполняя их души немерцающим светом Божественной правды», – пожелал Предстоятель Украинской Православной Церкви.

Владыка Антоний поблагодарил епископа Виктора, попросив передать слова признательности Митрополиту Онуфрию и заверить Его Блаженство в том, что в стенах кафедрального собора Рождества Христова всегда будет звучать молитва о братском украинском народе.