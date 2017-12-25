Полине Бойко нужна помощь в борьбе со смертельной болезнью - "Надеюсь и верю"

13-летняя Полина Бойко отчаянно борется со смертельной болезнью: синовиальной саркомой.

Как сообщили "УНИАН-Религии" в БФ "Надеюсь и верю", болезнь развивалась стремительно: всего за несколько месяцев достигла 4 стадии.

Все начиналось с того, что в школе девушка ударилась коленом о парту. Впоследствии колено начало болеть. Полина находилась под наблюдением участкового педиатра. Обеспокоенная мама возила дочь на консультации к специалистам в Харьков и Мариуполь. Врачи заверили, что ничего страшного нет, и будет несложная операция, которую выполнили под местным наркозом. Во время операции обнаружили опухоль.

Девушке назначено лечение химиотерапией. Лечение длительное и дорогостоящее. Находится Полина на лечении в Харьковской областной детской клинической больнице №1. К сожалению, семья девочки не может самостоятельно справиться с болезнью. Отец девушки работает реализатором, мама подрабатывает по возможности то комплектовщицей, то реализатором. Доходов семьи не хватает на дорогостоящие лекарства. У Полины есть старшая сестра, 20 летняя Анастасия, она студентка Национального университета гражданской защиты Украины.

Для прохождения очередного курса химиотерапии Полине нужны препараты: «Карбоплатин», 600 мг – 2 флакона, «Фарморубицин», 50 мг – 1 флакон, на общую сумму 5 915, 33 грн. Мать девочки, Елена Александровна, обращается к неравнодушным людям с просьбой о помощи: помогите, пожалуйста, в лечении дочери! У Полины есть шансы вернуться к здоровой и полноценной жизни!

Как и чем помочь Полине Бойко, читайте на сайте благотворительного фонда "Надеюсь и верю".