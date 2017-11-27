Патриарх Неофит и Президент Болгарии обсудили проблему Македонской Православной Церкви

Болгарское государство и Болгарская Православная Церковь солидарны в своем стремлении к развитию и к углублению отношений между Болгарией и Республикой Македония. Это общее мнение президента Румена Радева и Его Святейшества Болгарского Патриарха Неофит, которые встретились по инициативе президента, сообщает "Седмица" со ссылкой на Официальный сайт Болгарской Православной Церкви.

В ходе встречи стороны подчеркнули значимость двусторонних соглашений относительно дружбы, добрососедства и сотрудничества между Болгарией и Македонией, которые усиливают взаимное доверие, способствуют развитию двусторонних отношений и делают положительный вклад в процесс европейской интеграции Республики Македонии. Было отмечено духовное родство Болгарии и Республики Македонии.

Патриарх Неофит принес с собой письмо Святейшего Синода Македонской Православной Церкви, с содержанием которого он ознакомил главу государства, и которая призывает к установлению евхаристического общения Болгарской Православной Церкви с «восстановленной Охридской архиепископией в лице Македонской Православной Церкви».

Патриарх заверил президента в доброй воле Болгарского Патриархата в отношении поиска благоприятного решения. Этот вопрос должен быть обсужден в ходе заседания Синода Болгарской Православной Церкви, в то время как вопрос об автокефалии будет обсуждаться с другими автокефальными Поместными Церквями.