В Минской митрополии готовятся к обретению святых мощей блаженной Валентины Минской

В Минске 23-24 ноября состоялись III Белорусские Рождественские чтения, посвященные теме «Нравственные ценности и будущее человечества».

Как сообщает официальный сайт БПЦ, митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший экзарх всея Беларуси напомнил, что духовно-нравственные ценности не являются человеческим изобретением: это Богооткровенные истины, данные человечеству Творцом. По мысли архипастыря, воспитание подрастающих поколений должно содействовать тому, чтобы вечные ценности вошли в плоть и кровь людей, стали основой человеческих мыслей, слов и поступков.

Митрополит Павел отметил, что в 2017 году исполняется 100 лет со дня Октябрьской революции. Патриарший экзарх подчеркнул, что сейчас крайне важно извлечь уроки из трагических событий истории, чтобы не допустить в будущем общественных кризисов, гражданских конфликтов и потрясений.

Владыка сообщил, что в текущем году в Минской митрополии по просьбам верующих людей начата работа по подготовке процесса обретения святых мощей блаженной Валентины Минской. Он отметил, что жизнь и подвиг блаженной Валентины являет светлый пример любви к Богу и ближним, милосердия, терпения, стойкости веры и духа.