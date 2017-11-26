В храмах и монастырях УПЦ состоялись панихиды по усопшим в 1932-1933 годах

На территории Национального музея «Мемориал памяти жертв голодоморов в Украине» 25 ноября состоялась государственная церемония чествования памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов.

В мероприятии принял участие Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий, управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний и викарий Киевской Митрополии архиепископ Ирпенский Климент, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

В государственной церемонии приняли участие Президент Петр Порошенко, а также другие представители власти, дипломатического корпуса, религиозные лидеры различных конфессий и общественные деятели.

Президентом была объявлена общенациональная минута молчания и акция «Зажги свечу». Присутствующие отдали дань уважения всем, кто погиб от голода в 1932-1933 годах.

В этот день по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви, Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, в связи с Днем памяти жертв голодоморов в Украине во всех храмах и монастырях УПЦ состоялись панихиды по усопшим в годы лихолетья.