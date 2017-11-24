Жители пострадавшей Калиновки благодарят Киево-Печерскую лавру за 30 тонн строительных материалов

Жители Калиновки Винницкой области, пострадавшей от взрывов боеприпасов, благодарят Киево-Печерскую лавру за 30 тонн строительных материалов. Об этом сообщает сайт Киево-Печерской лавры.

"Одним из трагических событий уходящего года стали взрывы боеприпасов в городе 26-27 сентября на территории одной из военных частей ВСУ. От взрывов пострадали как люди, так и их жилье, некоторые семьи остались без крова из-за полного разрушения домов. Силами Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры было собрано около 30 тонн строительных материалов, которые 6 октября были доставлены в город Калиновку и переданы представителям местной власти", - сообщается на сайте обители.

В своем благодарственном письме глава Печерской районной в городе Киеве государственной администрации Сергей Мартынчук поблагодарил владыку Павла за оказанную помощь, а также передал «…благодарность главы Калиновской районной государственной администрации Винницкой области за оказанную помощь и неравнодушное отношение к собратьям в трудное время».

«Еще раз свидетельствую Вам свое почтение и выражаю слова благодарности за благотворительную деятельность», — завершает официальное благодарственное письмо Сергей Мартынчук.