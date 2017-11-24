Итоги экспертиз останков царской семьи огласят к столетию расстрела Николая II

Итоги исследования останков семьи последнего российского императора Николая II будут подведены после Архиерейского собора Русской православной церкви, очевидно, уже в следующем году.

Об этом сообщает "РИА Новости".

В понедельник, 27 ноября в московском Сретенском монастыре состоится конференция "Дело об убийстве Царской семьи: новые экспертизы и материалы. Дискуссия", посвященная изучению результатов исследования останков, найденных под Екатеринбургом.

"Мы хотим услышать все мнения. Прозвучат доклады историков, антропологов, будет дана возможность высказаться всем желающим. Но окончательно мнение Церкви по этому вопросу будет сформулировано позже", — подчеркнул пресс-секретарь патриарха Кирилла.

По данным "РИА Новости" окончательное подведение итогов по этому вопросу можно ожидать в следующем 2018 году, когда будет отмечаться столетие расстрела императорской семьи.

Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых, после вскрытия захоронения под Екатеринбургом останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Осенью 2015 года следователи возобновили расследование дела о гибели членов дома Романовых. В настоящее время также проводятся экспертизы, связанные с установлением подлинности найденных в 2007 году останков, возможно, царевича Алексея и великой княжны Марии.