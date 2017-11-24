Аккредитация! В Лавре состоится брифинг по случаю прибытия мощей Паисия Величковского

27 ноября в 11.40 в Крестовоздвиженском храме (Ближние пещеры) Киево-Печерской лавры состоится брифинг по случаю прибытия в Украину мощей преподобного Паисия Величковского - уроженца Полтавы, афонского святого.

В брифинге примут участие директор Международного института афонского наследия Сергей Шумило, преподаватель Богословского факультета Оксфордского университета (Великобритания) монахиня Серафима (Константиновская), заведующий издательством Ново-Нямецкого монастыря монах Герман (Мудренко) (Молдова), доктор Сорбонны иеромонах Иосиф (Павлинчук) (Франция).

Мощи и посох великого подвижника и возобновителя православного старчества прибудут в Украину впервые.

27-28 ноября в лавре пройдет 1-я Международная научная конференция "Паисиевские чтения" посвященная 295-летию со дня рождения святого. "Паисиевские чтения" соберут в Киево-Печерской Лавре богословов из 13 стран мира. В день памяти преподобного Паисия Величковского, 28 ноября, в лавре состоится торжественная Божественная литургия.

Съемки на территории Киево-Печерской лавры - только по предварительной аккредитации представителей СМИ.

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*** Паисий (Петр) Величковский родом из Полтавы, он родился в 1722 году в семье казачьих священников. Петр учился в Киевской духовной школе.

В поисках уединения отправился на гору Афон. На Афоне преподобным был основан Свято-Ильинский скит. Преподобный Паисий пришел на Молдавскую территорию (сегодня это Румыния), основав там Ново-Нямецкий монастырь.

Организаторы конференции: Свято-Успенская Киево-Печерская лавра, Международный институт афонского наследия, Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского, Кафедра славистики Ясского университета им. Александра Иоанна Кузы (Яссы, Румыния). При поддержке Паломнического Центра Украинской Православной Церкви и Благотворительного фонда Покрова Пресвятой Богородицы.