Архиерейский собор-2017: что решит РПЦ через сто лет после революции

Как монаху жить с интернетом, сколько раз можно жениться православным и зачем учить культуре в школах — за четыре дня Архиерейский собор Русской православной церкви должен ответить на самые актуальные вопросы современной духовной и общественной жизни.

Приуроченный к столетию восстановления патриаршества в России собор пройдет 29 ноября – 2 декабря в московском храме Христа Спасителя в режиме максимальной информационной открытости и соберет гостей со всего православного мира, сообщает "РИА Новости".

Архиерейский собор — высший орган иерархического церковного управления, созывается патриархом и синодом не реже одного раза в четыре года. В этом году его участники вспомнят не только возрождение патриаршества на Руси в 1917 году, после более чем 200-летнего синодального периода (подчинения церкви государству), но и столетие начала Поместного собора РПЦ, на котором был избран первый в новое время патриарх Тихон, и столетие революционных событий и последовавших затем атеистических гонений.

Сто лет назад, 28 октября 1917 года, на Поместном соборе РПЦ патриархом Московским и всея России был избран митрополит Тихон, впоследствии прославленный в лике святых и возглавивший сонм новомучеников. А его возведение на патриарший престол состоялось 4 декабря 1917 года – в праздник Введения во храм Богородицы.

В память об этом событии в день праздника 4 декабря патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавит торжественное богослужение в храме Христа Спасителя, на которое прибудут сотни иерархов со всего мира — участники Архиерейского собора РПЦ, предстоятели и представители поместных православных церквей мира. Первоначально богослужение планировалось провести там же, где патриарх Тихон сто лет назад взошел на престол – в Успенском соборе Кремля, однако вскоре стало понятно, что всех приглашенных он не вместит. Совместная молитва православных архиереев со всего мира в Москве станет воплощением соборного духа церкви и кульминацией юбилейных торжеств.

Личное дело патриарха

Заседания Архиерейского собора пройдут в кафедральном храме Христа Спасителя, их по традиции возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По словам главы патриаршей пресс-службы священника Александра Волкова, для предстоятеля церкви события вековой давности – история совсем не книжная.

"Для патриарха тема столетия начала гонений, восстановления патриаршества, начала того Собора является частью его личной истории. Через его семью, через его дедушку и отца прошли гонения на нашу церковь. Он на собственном семейном опыте знает ту трагедию, с которой столкнулась церковь в XX веке. Для него это тема личных переживаний, размышлений и молитв", — сказал священнослужитель на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Архиерейский собор откроется 29 ноября торжественным молебном, следующие четыре дня будут посвящены дискуссиям. "По опыту прошлых лет они будут очень оживленными и открытыми, собор должен быть местом для обмена мнениями – это позиция патриарха", — подчеркнул Волков.

Четвертого декабря в праздник Введения в храм Пресвятой Богородицы собор завершится богослужением, в котором примут участие предстоятели и представители православных поместных церквей (их в мире всего насчитывается 15, включая Антиохийскую церковь на территории Сирии и Ливана) – всего в Москве ждут более 60 гостей.

Решение о царских останках

В годовщину революционных событий на соборе, скорее всего, будет поднята тема исследований останков семьи последнего российского императора Николая II, расстрелянной большевиками под Екатеринбургом. В 2000 году Русская православная церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых. После вскрытия захоронения останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Осенью 2015 года расследование дела о гибели членов дома Романовых было возобновлено. Русская церковь не получила ответа на ряд вопросов и в настоящий момент не признает "екатеринбургские останки" царскими.

"Речь идет не о том, что это могут быть или не быть останки уважаемого человека, а о том, могут ли это быть мощи людей, которых прославил господь. Для христиан этот вопрос чрезвычайно важен. Наверное, нам что-то расскажут люди, которые несут ответственность за этот процесс (экспертиз), что-то расскажут архиереи. Но я не провидец, я не знаю, что будет доложено собору", — сказал заместитель управляющего делами Московской патриархии архимандрит Савва (Тутунов).

Глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда подчеркнул, что здесь необходимо исключить "любые спекуляции и подгонки под любые даты". "Есть задача снять все сомнения, это огромный, колоссальный труд. Но у нас нет никакой закрытости в плане принятия решения — весь процесс церковь старается сделать максимально открытым", — заверил он.

Святые Украины, интернет в кельях и развод в Церкви

Одной из главных тем собора, по словам архимандрита Саввы, станет прославление святых. Участники планируют обсудить включение в общецерковный календарь имена многих праведников, которые сейчас канонизированы и почитаются только на Украине. "Это огромная духовная радость для всего православного народа", — подчеркнул заместитель управделами Московской патриархии архимандрит Савва (Тутунов).

По его словам, собор должен будет осмыслить "всю палитру" того, чем жила РПЦ четыре года и задуматься о назревших изменениях. Так, много лет в церкви готовили документы, регламентирующие монастырский уклад и положения о церковном браке. В них будет четко сказано, можно ли пользоваться интернетом в обителях и сколько раз православным можно жениться.

"Интернет в монастырях: раньше же его не было, условия за сто лет сильно изменились. Будет ли он разрешен? Посмотрим, что решит собор", — заметил Тутунов.

Что касается брака и развода, то РПЦ должна определиться с тем, можно ли второй раз венчаться тем, кто формально женится в третий.

"Нет ясного ответа, сколько же раз позволительно вступать в брак и надо ли при этом считать только те браки, которые были освящены церковным венчанием, или же и те, что были заключены в гражданском порядке в ЗАГСе? Как интерпретировать имеющиеся канонические нормы в новых условиях, когда браков заключается значительно больше, чем освящается в церкви?" — рассказал заместитель главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

Про культуру без "Матильды"

В РПЦ понимают, что учебный процесс в школах перегружен, но отказываться от "Основ православной культуры" не намерены. Акцент будет делаться на слове "культура". "Мы хотим, чтобы культурный аспект в рамках этого предмета был представлен шире. Если человек знает язык культуры, ему легче понимать, что вообще в этой культуре происходит и существует", — убежден Легойда. Представители церкви неоднократно заявляли, что невозможно достичь глубокого понимания русской классики и выдающихся памятников мировой культуры в целом, не будучи знакомым с основными религиозными учениями и символами.

Тема образования, как ожидается, станет одной из ключевых на соборе. "Церковь и верующие люди обеспокоены образованием в нашем обществе в целом. Мы понимаем важность образования и научной сферы, взаимодействия", — отметил Легойда. В России состоялась одна защита диссертации по теологии, заинтересованные стороны не намерены останавливаться на достигнутом.

Что касается искусства, то обсуждать отдельные его произведения, в частности, нашумевший фильм "Матильда", на Архиерейском соборе пока не предполагается.

"Церковь не ставит себя в положение судьи и не ведет никакой войны. Единственная война, которую может и должен вести христианин – это война против греха", — считает представитель РПЦ. У христиан, по его убеждению, единая точка зрения должна существовать только по вопросам вероучения, во всех остальных сферах могут и должны быть разные подходы, акценты, разная степень принятия того или иного явления.

"Мы настроены на диалог, нам кажется важным то, что делают люди искусства", — подчеркнул Легойда.

Открытость для всех

Глава синодального отдела указал на "беспримерную открытость" обсуждения готовящихся к собору документов. Многие проекты уже сейчас представлены на официальных церковных сайтах, отзывы на них учитывают и обсуждают эксперты РПЦ. "Таким образом проект процеживается через интеллектуальное сито", — заключил Легойда.

Пресс-секретарь патриарха Кирилла отметил, что деятельность Архиерейского собора будет максимально открытой для всех. В частности, запланированы ежедневные брифинги для прессы. Однако на пленарные заседания журналистам рваться не стоит.

"Мы не хотим чего-то скрыть, и дело не в том, что мы не любим журналистов. Это просто рабочий формат. Для уверенной, качественной дискуссии ее участники должны находиться в спокойной атмосфере, не чувствовать, что над ними довлеет публичное пространство. Но мы будем делать все от нас зависящее, чтобы люди через СМИ максимально оперативно узнавали обо всех решениях собора. Будем приветствовать любой интерес", — заключил священник Александр Волков.