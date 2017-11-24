В Киев впервые прибудут мощи преподобного Паисия Величковского

Впервые в Киев будут принесены для поклонения верующих ковчег с мощами и посох выдающегося подвижника, который способствовал восстановлению православного старчества прп. Паисия Величковского (1722 – 1794). С 25 по 29 ноября святыни будут находиться в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Принесение святынь из Ново-Нямецкого ставропигиального монастыря организовывается по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия ко дню памяти прп. Паисия Величковского (28 ноября) и по случаю празднования 295-летия со дня его рождения.

Торжественная встреча святынь состоится 25 ноября (в субботу) в 16.00 у центральных Святых врат Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, после чего будут перенесены в Трапезный храм в честь преподобных Антония и Феодосия Печерских (ул. Лаврская 9, корпус № 29).

С 26 ноября (воскресенье) доступ к святыням для всеобщего поклонения будет открыт в Крестовоздвиженском храме Киево-Печерской Лавры (у входа в Ближние пещеры, корпус № 24). Здесь святыни пробудут до 29 ноября. 28 ноября, в день памяти прп. Паисия Величковского, в Крестовоздвиженском храме Киево-Печерской Лавры с 6.30 до 8.30 будет совершена праздничная Литургия.

Принесение святынь организовывает Международный институт афонского наследия (МИАН) в рамках проведения в Киево-Печерской Лавре 27 — 28 ноября 2017 года Международной конференции «Киевские Паисиевские чтения», посвященной 295-летию со дня рождения прп. Паисия Величковского.

*** Прп. Паисий Величковский (1722 – 1794) – выдающийся православный подвижник и старец, стараниями которого было возрождено православное старчество в Украине, России, Молдове, Румынии и других странах. Его последователями были основаны знаменитые Оптина и Глинская пустыни, возобновлены Святогорская и Нямецкая Лавры, Валаамский монастырь и многие другие. На Афоне старец Паисий основал Свято-Ильинский скит. Будучи выходцем из рода казачьих священников с Полтавщины, свое начальное духовное становление он проходил в Киевской духовной академии и Киево-Печерской Лавре. Стараниями старца Паисия были впервые переведены на славянский язык «Добротолюбие» и другие святоотеческие творения. После того как в 1743 г. прп. Паисий Величковский покинул Киев и Украину, он больше никогда не возвращался в родные края. Принесение ковчега с мощами прп. Паисия в Киев в год 295-летия со дня его рождения совершается впервые.