СБУ вручила нагрудный знак главе УПЦ КП

Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак объявил благодарность и наградил главу Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета .

Об этом сообщают "Українськї новини".

"Также сообщаем, что приказом председателя СБУ от 13 ноября 2017 года №634 объявлена ​​благодарность и вручен нагрудный знак Святейшему Патриарху Киевскому и всея Руси-Украины Филарету (Денисенко Михаилу Антоновичу) главе Украинской православной церкви Киевского патриархата", - говорится в приказе.

В приказе указано, что объявлена благодарность и вручен нагрудный знак "за содействие Службе безопасности Украины в решении возложенных на нее задач, значительный личный вклад в дело утверждения и укрепления государственной безопасности Украины, проявленные при этом высокий профессионализм, инициативу и настойчивость, согласно п. 13 ч. 1 ст. 25 Закона Украины "О Службе безопасности Украины" по представлению Управления по работе с личным составом СБУ".Кроме того, в своем ответе Служба безопасности Украины сообщила, что в течение 2015-2017 годов совершено 7 награждений представителей религиозных организаций, а именно:

Украинская греко-катлицькои церкви -2;

Римско-католической церкви - 1;

Украинской православной церкви Киевского патриархата - 4.

Также Служба безопасности Украины сообщила, что постоянно сотрудничает с Всеукраинским Советом Церквей и религиозных организаций в процессе освобождения заложников, незаконно удерживаемых боевиками самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик" на неподконтрольной территории на востоке Украины.