В день рождения Митрополита Владимира украинцы вспоминали в Фейсбуке, каким был Предстоятель УПЦ

Сегодня Блаженнейшему Митрополиту Владимиру исполнилось бы 82 года.

Пользователи соцсети Фейсбук 23 ноября вспоминали, каким был Предстоятель Украинской Православной Церкви на странице Центра информации УПЦ.

"Светлая память нашему дорогому Предстоятелю... Таких великих людей теперь очень мало", - написала Валентина Зданевич.

Люди вспоминали жизнь Предстоятеля Украинской Православной Церкви. Называли Блаженнейшего Большим украинцем, примером для подражания каждому православному христианину.

"Упокой Господи Блаженнейшего Митрополита Владимира среди святых Твоих!", - написал известный певец Олег Карамазов.

"Большой Человек! Великий Украинец!", - написал Владимир Искрицкий.

"Царство Небесное Ему! Он верно служил Богу и является примером для нас", - написала Инна Хобта.

"Царство Небесное, Блаженнейший наш Владимир! Моли Господа о людях наших, об Украине Православной, за смягчении сердец нашего народа, о примирении враждующих, о всех нас грешных", - пишет Наталья Скопинская.

Блаженнейший Митрополит Владимир (Сабодан) возглавил Украинскую Православную Церковь в очень непростой период. За время его служения значительно увеличилось число прихожан православных храмов, он наладил межконфессиональный диалог и остановил распространение церковного раскола в Украине. Митрополит Владимир до последнего дня жизни, несмотря на продолжительную тяжелую болезнь, совершал свое служение. Почил Блаженнейший Владимир 5 июля 2014-го года в Киеве. Похоронен возле храма Рождества Пресвятой Богородицы в Киево-Печерской лавре.