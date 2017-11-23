В УПЦ прогнозируют появление в Украине еще одной непризнанной религиозной структуры

Действия представителей Греко-Католической Церкви в Коломые и заявленные планы на будущее в отношении Украинской Православной Церкви - в целом, усугубляются созданием новых очагов напряжения между католическим и православным мирами.

Об этом заявил митрополит Запорожский и Мелитопольский УПЦ Лука в интервью еженедельнику "Аргументы и Факты" (№ 47 22/11/2017).

"На недавней встрече с Патриархом Иерусалимским Феофилом Папа Римский сказал, что необходимо устремить взгляд в будущее – к полному примирению и единству между православными и католиками. Поступать в противовес этому, считает римский понтифик, было бы крайне тяжкой виной", - говорит митрополит Запорожский и Мелитопольский УПЦ.

По мнению митрополита Луки, глава УГКЦ Святослав Шевчук или "не может этому помешать и тогда под удар попадают его патриаршие амбиции", или "его устраивают такие действия, то выходит, что он активно льет воду на мельницу тем силам, которым невыгодно достижение единства католиков и православных, так как главное препятствие на этом пути – существование унии".

"По моему глубокому убеждению, это начало конца пребывания УГКЦ в составе РКЦ и выход этой структуры как самостоятельной на религиозную карту мира, отколовшись от материнского организма. В Украине появится еще одна никем не признанная религиозная структура с амбициями на патриархат и основу для ЕППЦ", - завявил митрополит Запорожский и Мелитопольский.