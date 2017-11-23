Патриарх Грузии Илия ІІ в день Георгия Победоносца назначил местоблюстителя престолу

Патриарх Грузии Илия Второй назвал митрополита Элизбара Муджири своим местоблюстителем. Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на агентство "Sputnik Грузия".

"Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй сообщил, что его местоблюстителем станет Элизбар Муджири – митрополит Сенакский и Чкороцкуйский Шио (Муджири). Патриарх Грузии прочитал приказ о назначении местоблюстителя перед началом торжественного богослужения по случаю Дня Святого Георгия в кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы – Сиони", – говорится в сообщении.

Как уточняет агентство, митрополиту 48 лет. В 2003 году решением Священного Синода Грузинской православной Церкви (ГПЦ) он был назначен епископом Сенакским и Чкороцкуйским, 7 сентября того же года следует его архиерейская хиротония. В 2009 году Священный Синод определил его управляющим грузинскими приходами в Австралии. В 2010 году уже в сане митрополита он вошел в состав Канонизационной комиссии ГПЦ. По информации грузинских СМИ, митрополит Шио является духовным отцом президента Грузии Георгия Маргвелашвили.

Патриарху Грузии Илие II 84 года. В ноябре 1977 года после смерти своего предшественника Давида V был назначен патриаршим местоблюстителем, а в декабре избран Католикосом-Патриархом.