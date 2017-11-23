Около 400 архиереев из 23 стран примут участие в Архиерейском Соборе на следующей неделе

377 православных архиереев из 23 стран мира примут участие в Архиерейском Соборе, который пройдет 29 ноября – 4 декабря в Москве. Уже подтвердили свой приезд почти все архиереи УПЦ, сообщает "Фома в Украине".

На Соборе могут установить общецерковное почитание ряда святых Украинской Православной Церкви.

Что будут обсуждать архиереи, рассказали журналистам на состоявшейся сегодня посвященной событию пресс-конференции.

«Среди святых, которые, возможно, будут прославлены как общецерковно почитаемые на предстоящем Архиерейском соборе, как мы ожидаем, целый ряд подвижников, подвизавшихся в Украине», – сказал зампредседателя Отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов.

По его словам, эти святые и прежде почитались Украинской Православной Церковью, но Архиерейский собор рассмотрит возможность их почитания на всей канонической территории Московского Патриархата.

На повестке дня Собора, кроме прочих, будут также вопросы использования интернета монашествующими и допустимого количества браков для верующих. Также будет затронута тема подлинности «екатеринбургских останков», предположительно принадлежащих царственным страстотерпцам.

«Мы многие годы положение о монастырях и монашествующих, в котором изложен опыт и пожелания по жизни монастырей. Он много раз переписывался, публично обсуждался с 2010 года. В него вошли и размышления о современной монашеской жизни, в частности, такой момент как интернет в монастырях. Раньше его не было, а монастыри сейчас живут совсем в иных условиях, чем столетие назад», — сказал заместитель управляющего делами Московской патриархии архимандрит Савва (Тутунов).

«Сколько же раз позволительно вступать в брак и надо ли при этом считать только браки, которые были освящены церковным венчанием, или же и те, что были заключены в гражданском порядке, в загсе? Ясного ответа в действующем церковном праве не имеется, а как интерпретировать имеющиеся канонические нормы в новых условиях, когда браков заключается значительно больше, чем освящается в Церкви, существуют разные ответы. Решение будет принято на Соборе», – сказал отец Николай.

Проекты «Положения о монастырях и монашествующих» и документа «О церковном браке» готовились несколько лет.

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда напомнил о «беспрецедентной открытости» подготовки церковных документов — «не только для практики нашей Церкви, но и других Православных Церквей». Межсоборное Присутствие публиковало документы, и любой человек мог внести свои замечания на этапе их рассмотрения.

Напомним, Архиерейский Собор является одним из высших органов управления Русской Православной Церкви. Его заседания, как правило, проходят раз в два года. В прошлый раз он состоялся 2-3 февраля 2016-го.

Межсоборное Присутствие – это действующий в периоды между проведением Поместных и Архиерейских Соборов совещательный орган Московского Патриархата, в задачи которого входит подготовка решений, касающихся наиболее важных вопросов внутренней жизни и внешней деятельности Церкви.

Решение о проведении Архиерейского Собора в ноября 2017 года было принято Священным Синодом 27 декабря 2016 года. Собор приурочен к 100-летию Патриаршей интронизации святителя Московского Тихона.