Сколько раз православным можно вступать в брак решат на Архиерейском соборе РПЦ

Русская православная церковь на заседаниях Архиерейского собора окончательно определится с вопросом, сколько раз верующим можно вступать в брак. Об этом сказал заместитель председателя ОВЦС Московского патриархата протоиерей Николай Балашов, сообщает РИА Новости.

"Сколько же раз позволительно вступать в брак и надо ли при этом считать только браки, которые были освящены церковным венчанием, или же и те, что были заключены в гражданском порядке, в загсе? Ясного ответа в действующем церковном праве не имеется, а как интерпретировать имеющиеся канонические нормы в новых условиях, когда браков заключается значительно больше, чем освящается в Церкви, существуют разные ответы. Решение будет принято на Соборе", — сказал священнослужитель.

РПЦ рассматривает документ "О церковном браке" несколько лет. По словам заместителя управляющего делами Московской патриархии архимандрита Саввы (Тутунова), в первую очередь речь идет о том, чтобы свести все канонические нормы в один текст.

"В церковном праве о браке до сего момента мы в основном опирались на положения, принятые еще в XVIII-XIX веках. Некоторые вещи нужно адаптировать к современности, прописать формулы и процедуры", — отметил архимандрит Савва.

Сейчас церковь допускает два венчания подряд, но третий брак не благословляет. Развод возможен с разрешения правящего архиерея. Супруг, по чье вине произошел развод, может еще раз жениться или выйти замуж, но только после покаяния и исполнения епитимьи — церковного наказания для мирян. Как правило, это отлучение от причастия на определенный срок.

*** Архиерейский собор — один из высших органов управления РПЦ — пройдет в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 29 ноября по 4 декабря. Он приурочен к празднованию восстановления патриаршества в Русской православной церкви.