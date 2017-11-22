Во всех храмах УПЦ будут молиться о жертвах голодоморов

В День памяти жертв голодомора в Украине, 25 ноября, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия во всех храмах и монастырях УПЦ состоятся панихиды по усопшим в годы лихолетья. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Напомним, в прошлом году, 26 ноября, в День памяти жертв голодомора епископат, духовенство и верующие вспоминали погибших от голода в молитвах и памятных мероприятиях во всех епархиях Украинской Православной Церкви. Также духовенство Украины молилось о жертвах Голодомора в Салониках и в Гамбурге.

День памяти жертв голодомора ежегодно отмечается в четвертую субботу ноября.