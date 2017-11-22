Предстоятель РПЦ и архиепископ Кентерберийский сделали совместное заявление

На встрече Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Архиепископа Кентерберийского Джастина Уэлби, которая состоялась в Москве 21 ноября стороны подписали совместное заявление, сообщает patriarchia.ru.

Как отметили участники встречи, стороны собрались, чтобы "единым голосом перед всем миром свидетельствовать о гонимых за веру Христову братьях и сестрах".

"Мы обращаемся к международному сообществу с просьбой предпринять незамедлительные действия для поддержки христиан и других групп населения Ближнего Востока. Широкомасштабная гуманитарная помощь необходима страдающим людям и многочисленным беженцам, в том числе тем, кто оказался в странах Европы и Америки", - говорится в документе.

"Во многих странах Ближнего Востока и Африки христиане подвергаются гонениям, выражающимся в массовых убийствах, варварском разрушении храмов, осквернении святынь и изгнании миллионов людей из их домов. Болью в наших сердцах отзывается массовый исход христианского населения из тех мест, откуда Благая Весть начала распространяться по всему миру. Кроме того, христиане страдают от дискриминации в более скрытых формах, и их жизнь становится столь тяжелой, что им проще покинуть свою древнюю родину, чем остаться", - говорится в заявлении.

В документе отмечается, что "к настоящему времени война унесла десятки тысяч жизней, оставив без крова и средств к существованию миллионы людей".

"Необходимость сохранения христианского присутствия на Ближнем Востоке и возвращения беженцев требует обеспечения безопасности, восстановления социальной инфраструктуры и жилья, создания условий для служения духовенства и восстановления разрушенных храмов", - также говорится в заявлении.

6. Вопрос послевоенного восстановления Сирии и Ирака является важнейшей темой для практического сотрудничества между христианами на ближайшие годы. «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов», ― говорит апостол Павел (Гал. 6:2).

7. Мы не должны забывать о профилактике идеологии экстремизма, под влиянием боевиков распространяющейся, подобно эпидемии, по всему миру. Призываем религиозных и политических лидеров во всем мире объединить усилия для поиска эффективного способа противодействия экстремизму. Важным аспектом такого соработничества является межрелигиозный диалог. Различия в вероучении не должны препятствовать представителям разных религий жить в мире и согласии, которые являются залогом доброго будущего для всего мира.

8. Выражая солидарность с христианами Ближнего Востока, обращаемся к ним апостольскими словами: «Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братия, потому что возрастает вера ваша, и умножается любовь каждого друг ко другу между всеми вами, так что мы сами хвалимся вами в церквах Божиих, терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами в доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться Царствия Божия, для которого и страдаете» (2 Фес. 1:3-5).