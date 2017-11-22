Православные киевляне передали гуманитарную помощь для детей с Востока Украины

По благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия в Голосеевском благочинии Киевской епархии УПЦ акция по сбору школьных принадлежностей и вещей для школьников с Востока страны проходила с августа месяца.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на mitropolia.kiev.ua часть собранного, более 300 кг. необходимых вещей, было отправлено в Свято-Николаевский женский монастырь в селе Никольское Волновахского района Донецкой области. Школьники с Востока Украины получат теплую одежду, игрушки, а также книги и тетради.

Благочинный Голосеевского благочиния протоиерей Павел Кириллов поблагодарил духовенство района и всех прихожан за активное участие в этом добром деле.