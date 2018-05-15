Патриарх Кирилл предрек скорый конец света и назвал источники греха, которые его приближают

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предрек приближение конца света. Об этом он сообщил в свой 71-й день рождения после Божественной литургии в храме Христа Спасителя.

По словам предстоятеля Русской Православной Церкви, человечество входит в "критический период развития", поэтому все люди должны сплотиться.

По мнению Патриарха Кирилла, грех просачивается в жизнь человека через искусство.

"Сегодня грех демонстрируется самым притягательным способом через кинематограф, через театр, через иные формы искусства. Искусство, которое призвано культивировать человеческую личность, обогащать ее, поднимать ее к небу, становится гирей, которая не дает человеку взлететь. Конечно, я имею в виду не все искусство, но то, которое в последние годы заявляет о своей особой роли и о своем праве нести народу искушение и грех, сбивая людей с толку", - говорит патриарх Московский.

Также предстоятель РПЦ заявил, что многие представители интеллигенции повторяют ошибки предшественников, которые, по его мнению, "довели страну до гибели революционных событий 1917 года".

"К сожалению, значительная часть нашей интеллигенции повторяет губительную ошибку своих предшественников, доведших страну до гибельных революционных событий, столетие которых мы в этом году вспоминаем", - отметил патриарх Кирилл.

Патриарх заявил, что невооруженным глазом видно, как приближаются"грозные мгновения истории",описанные в Откровении апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

"Сегодня не то время, чтобы раскачивать лодку человеческих страстей. Сегодня время сплочения всех здоровых сил. Церковь, искусство, культура, наши писатели, ученые, все те, кто любит Родину, должны сегодня быть вместе, потому что мы входим в критический период развития человеческой цивилизации. Это видно невооруженным глазом, и нужно быть слепым, чтобы не видеть приближения грозных мгновений истории, о которых говорил в книге Откровения апостол и евангелист Иоанн Богослов".

Глава РПЦ также напомнил, что, по христианскому вероучению, время наступления заката человечества зависит от самих людей.

"О времени том никто не знает (Мф. 24:36), но приближение или удаление этого времени зависит от нас — от Церкви Божией и от каждого человека. Тот, кто живет по правде, кто борется с грехом, — он на стороне света и правды, он своей жизнью, своим творчеством, особенно если этот человек публичный и способный влиять на других, может затормозить это сползание всего человечества в бездну окончания истории", - сказал патриарх Кирилл.

Также предстоятель РПЦ обратился к архипастырям и духовенству "осознать общую историческую ответственность за род человеческий".

"Прошу и каждого из вас, братья-архипастыри и духовенство...Потому что в Русской Церкви, как и в каждой Церкви, как и в каждом приходе отображается вся полнота Единой Святой Соборной Апостольской Церкви. Верим, что Господь будет с нами. Но для того чтобы не поддаваться искушениям, мы должны быть сильны, мы должны быть сплочены как никогда. Единство нашей Церкви, преодоление разделений и расколов, в том числе на Украине, является важной задачей, которая стоит перед всеми нами", - сказал патриарх Кирилл.

"Верим, что и сегодня Господь наш, Спаситель и Промыслитель мира, сохранит нас в единстве, восстановит единство там, где оно разрушено, всех нас укрепит в вере", - заключил патриарх Московский.

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