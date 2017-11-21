На Кировоградщине освятили новый храм, построенный на месте разрушенного при советской власти

11:42, 21 ноября 2017
Православие
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Фото: orthodox-kr.org.ua

В воскресенье, 19 ноября, митрополит Кировоградский и Новомиргородский Иоасаф совершил освящение новопостроенного Спасо-Преображенского храма в селе Великая Виска.

Как сообщает пресс-служба Кировоградской епархии УПЦ, на долгожданное событие прибыло много верующих.

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Новую церковь возвели на месте, где ранее находился сельский храм, но был разрушен 70 лет назад атеистической властью. Освящение храма стало не только восстановлением исторической справедливости, но и торжеством Православной веры, восстановлением памяти отцов и дедов.

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По благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, владыка Иоасаф удостоил высоких церковных наград главных меценатов строительства храма.

На память о столь важном событии в жизни села Великая Виска владыка Иоасаф вручил каждому иконки святителя Иоасафа Белгородского.

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