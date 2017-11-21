На Кировоградщине освятили новый храм, построенный на месте разрушенного при советской власти

В воскресенье, 19 ноября, митрополит Кировоградский и Новомиргородский Иоасаф совершил освящение новопостроенного Спасо-Преображенского храма в селе Великая Виска.

Как сообщает пресс-служба Кировоградской епархии УПЦ, на долгожданное событие прибыло много верующих.

Новую церковь возвели на месте, где ранее находился сельский храм, но был разрушен 70 лет назад атеистической властью. Освящение храма стало не только восстановлением исторической справедливости, но и торжеством Православной веры, восстановлением памяти отцов и дедов.

По благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, владыка Иоасаф удостоил высоких церковных наград главных меценатов строительства храма.

На память о столь важном событии в жизни села Великая Виска владыка Иоасаф вручил каждому иконки святителя Иоасафа Белгородского.