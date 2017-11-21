Прихожане Киевского Флоровского монастыря отправились в паломничество на Святую Землю

В понедельник, 20 ноября стартовала поездка на Святую Землю, организованная Паломническим Центром Украинской Православной Церкви. В ней принимают участие прихожане Киевского Флоровского женского монастыря, сообщает паломнический центр УПЦ.

Поездка проходит при поддержке Русской Духовной Миссии в Иерусалиме. В состав группы вошли 17 человек.

Группу сопровождают архимандрит Иоасаф (Горкавчук) – клирик Хмельницкой епархии и монахиня Флора (Торубарова) – насельница Флоровского женского монастыря.

На территории Иордании паломники посетят православный женский монастырь в Диббине, храмы Аммана, историческое место Крещения Иисуса Христа, а также примут участие в богослужении в домовом храме Странноприимного дома Русской Духовной Миссии.

В Израиле паломники побывают в Иерусалиме, Вифлееме, Назарете, Тверии, Кане Галилейской, Иерихоне, Хевроне и других городах, связанных с библейским повествованием. Во время поездки запланировано участие паломников в богослужении на Гробе Господнем и в пещере Рождества Христова. Поездка продлится до 28 ноября.