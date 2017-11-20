Македонская Православная Церковь, готова признать Болгарский Патриархат своей Церковью-Матерью

Македонская православная церковь, которую не признают другие Православные Церкви, готова признать Болгарский Патриархат своей Церковью-Матерью. Об этом сообщает uoj.org.ua со ссылкой на «Ромфея».

Агентство сообщает, что иерархи Болгарской Православной Церкви неоднократно принимали у себя представителей Церкви Македонии. В официальных сообщениях СМИ Болгарской Церковью регулярно используются термины «Македония» и «Македонская Церковь», чего не приемлют в Греции и греческих Поместных Православных Церквях.