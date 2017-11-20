В Греции тысячи греков встретили мощи преподобного Серафима Саровского

Тысячи жителей города Патры (Греция) встречали 16 ноября ковчег с частицей мощей преподобного Серафима Саровского. Принесение святыни было приурочено к началу работы международной конференции «Глас апостола Андрея в современном мире», сообщает patriarchia.ru.

Святыню встретили священнослужители Патрской митрополии РПЦ во главе с митрополитом Хризостомом. Поклониться мощам подходили служащие аэропорта и пограничники.

После молебна мощи преподобного Серафима Саровского были доставлены в один из крупнейших на Балканах храмов ― храм апостола Андрея Первозванного, возле входа в который святыню приветствовали оркестр и тысячи людей. Ковчег с частицей мощей был размещен в центре храма.

Митрополит Патрский Хризостом обратился к собравшимся с приветственным словом, подчеркнув: «Сегодня в нашем храме и в митрополии происходит встреча многоцелебных мощей великого русского святого ― преподобного Серафима Саровского. Это событие является очень значимым для всех верующих».

С 16 по 26 ноября принесенные из Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря мощи преподобного Серафима Саровского будут пребывать в соборе Андрея Первозванного города Патры. Преподобный Серафим Саровский глубоко почитается греческим народом. Ожидается, что поклониться святыне приедут не только жители Патр, но и верующие из других регионов Греции.