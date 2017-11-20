В Киеве состоится Международный православный фестиваль современной духовной авторской песни

Первый тур Международного православного фестиваля авторской песни «Благодатное НЕБО» начнется 26 ноября.

С благословением Блаженнейшего Митрополита Онуфрия в Киеве состоится юбилейный V Международный православный фестиваль современной духовной авторской песни «Благодатное НЕБО», сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

В этом году фестиваль отмечает свое 10-летие и пройдет в два тура (в ноябре и декабре).

Первое мероприятие начнется в 16.00 26 ноября по адресу. Киев, Актовый зал, вул.Терещенковская, 3 (метро Театральная).

К участию в первом туре приглашают авторов-исполнителей, композиторов и музыкальные коллективы (дуэты, ансамбли, группы) с Киева и ближайших городов.

Во втором туре запланировано участие конкурсантов из других стран.

Организатором мероприятия выступает студия ДелоБЛАГО, Клуб православной песни и творчества Киева.

Заявки на участие в Фестивале принимаются на e-mail: infasdb@ukr.net.

Дополнительная информация на сайте blagonebo.org.ua.