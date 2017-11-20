Патриарх Грузии в день Георгия Победоносца крестит более 670 детей

Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй проведет 51-е по счету, массовое крещение 23 ноября - в День Святого Георгия Победоносца или "Гиоргоба", как его называют в стране.

В Грузии день Святого Георгия, который считается покровителем страны, отмечается дважды - 23 ноября и 6 мая, сообщает "Спутник Грузии".

"Гиоргоба" имеет статус государственного праздника и объявлен нерабочим днем.

Массовое крещение пройдет в Патриаршем соборе Самеба (Святой Троицы) в Тбилиси. На этот раз крестниками Илии Второго станут более 670-и детей, более 300 из них из высокогорной Аджарии — Хуло, Кеда и Хелвачаури, сообщает телекомпания Imedi.

Католикос-Патриарх всея Грузии крестит третьих и последующих детей в семьях, родители которых венчались в церкви. Цель данной инициативы — улучшение демографического положения в стране.

Первое массовое крещение младенцев состоялось 19 января 2008 года в кафедральном соборе Святой Троицы — Самеба в Тбилиси.

На сегодняшний день крестниками Илии Второго являются более 33 тысяч малышей.