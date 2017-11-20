Православные Житомирщины и Киевщины передали теплые вещи украинским военным на Восток Украины

Духовенство и миряне Житомирской и Бориспольской епархий УПЦ собрали и передали волонтерам теплые вещи, а также продукты и медикаменты для украинских военных и мирных жителей Донбасса. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службы епархий.

По благословению управляющего Житомирской епархией митрополита Никодима 14 ноября руководитель социального отдела иерей Георгий Мирчук вместе с клириком Спасо-Преображенского кафедрального собора протодиаконом Михаилом Кондратюком встретились с житомирскими волонтерами. Священнослужители передали для украинских военных на передовую теплые вещи: шапки и термо-свитера.

Настоятель прихода в честь святого апостола Иоанна Богослова города Бровары Киевской области протоиерей Иоанн Мысов вместе с активом прихода 17 ноября передали волонтерам для воинов на передовую продукты питания, теплую одежду, медикаменты и вещи первой необходимости. Такую же гуманитарную помощь направили для пострадавших жителей Востока, которые сейчас находятся в очень сложных условиях в связи с постоянными обстрелами.

Перед благотворительной акцией отец Иоанн отслужил молебен о прекращении кровопролития на украинской земле, даровании мира и сохранении жизни и здоровья воинов нашей Родины. Этот молебен совершается в храме каждую среду и пятницу от самого начала вооруженного конфликта на Востоке Украины.