РПЦ празднует 100-летие восстановление патриаршества - избрание святителя Тихона

Русская Православная Церковь празднует столетие восстановление патриаршества - избрание святителя Тихона на патриарший престол 18 ноября 1917 года.

Как сообщает ТАСС, в субботу, 18 ноября патриарх Московский и всея Руси Кирилл после праздничного богослужения в Донском монастыре, отметил, что "народ воспринял избрание святителя Тихона, как особый знак божественной милости в тяжелейший момент истории".

Он отметил, что новая власть боролась с верующими людьми, «потому, что вера дает внутреннюю силу и автономию от внешних давлений», а служение патриарха Тихона и других исповедников веры показало пример «духовной автономии».

"Институт патриаршества был восстановлен на Поместном Соборе 1917-1918 годов после 200-летнего перерыва. Это позволило Русской Церкви сохранить себя, несмотря на крушение Российской империи и последовавшие за этим гонения на верующих", - сообщает ТАСС.

*** Святитель Тихон родился 19 января 1865 года в Псковской губернии, в 1891 году был пострижен в монахи. С 1898 году был назначен епископом Алеутским и Аляскинским и отбыл в Америку. В 1907 году вернулся и стал архиепископом Ярославским и Ростовским. В августе 1917 года, незадолго до избрания патриархом, был возведен в сан митрополита.

После избрания патриархом подверг резкой критике действия большевиков, связанные с расстрелом царской семьи и началом антирелигиозной кампании, которая сопровождалась закрытием монастырей и изъятием церковной утвари. В 1922 году патриарх Тихон был арестован, однако вскоре освобожден. 7 апреля 1925 года патриарх Тихон скончался, в 1989 году решением Архиерейского собора был прославлен в лике святых.