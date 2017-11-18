В Борисполе УПЦ собрала деньги на операцию для полковника, который получил ранения в Широкино

Священнослужители Бориспольской епархии УПЦ собрали средства на операцию участника боевых действий в Широкино полковника Виктора Тихого, получившего ранения обеих ног.

Сбор средств происходил в два этапа, сообщает uoj.org.ua. 6 августа, в день покровителей города святых благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба, на центральной площади Борисполя состоялся благотворительный концерт по сбору средств на операцию. В концерте приняли участие победитель телевизионного шоу «Голос страны-7» протоиерей Александр Клименко и фольклорные коллективы области.

В организации благотворительной акции участвовали священнослужители епархии и члены Бориспольского горсовета.

Позднее, полковник Тихий обратился в епархию с просьбой помощь в сборе средств на операцию на второй ноге, которая будет проведена 21 ноября, и митрополит Антоний выделил средства на операцию.

В бориспольском монастыре в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» священнослужители епархии передали полковнику ВСУ благословение владыки Антония на операцию и материальную помощь. В епархии также заверили, что будут и далее следить за процессом реабилитации Виктора Тихого и оказывать ему необходимую помощь.