В Афинах состоялась церемония подтверждения полномочий новых иерархов Церкви

Официальная церемония подтверждения полномочий новых иерархов в присутствии Предстоятеля Элладской Православной Церкви Архиепископа Афинского и всея Греции Иеронима и президента Греческой Республики Прокописа Павлопулоса состоялась в Афинской Архиепископии.

Как сообщает греческое информационное агентство «Ромфея», митрополиты Стагонский и Метеорский Феоклит и Филиппийский, Неапольский и Тассосский Стефан с этого момента считаются официально вступившими на свои кафедры.

Интронизация нового митрополита Филиппского Стефана состоится в субботу 18 ноября по месту его нового служения, в то время как митрополит Феоклит официально начнет свое служение на Стагонской и Метеорской кафедре в субботу, 25 ноября.

Филиппийская, Неапольская и Тассоская митрополия принадлежит к числу епархий «Новых Земель» Элладской Православной Церкви. Центром епархии является город Кавала в Греции. Как и прочие епархии «Новых Земель» Филиппийская митрополия также считается принадлежащей к юрисдикции Константинопольского Патриархата.