Иерусалимский Патриарх в день памяти святой Екатерины приедет в Екатеринбург
17:48, 17 ноября 2017Православие
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Патриарх Святого града Иерусалима
Патриарх Святого града Иерусалима и всей Палестины Феофил III 7 декабря, в день празднования памяти святой Екатерины, возглавит Божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга (Россия).
Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии РПЦ,по завершении праздничного богослужения пройдет общегородской крестный ход от Свято-Троицкого кафедрального собора до Храма-Памятника на Крови.
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