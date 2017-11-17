Иерусалимский Патриарх в день памяти святой Екатерины приедет в Екатеринбург

Патриарх Святого града Иерусалима и всей Палестины Феофил III 7 декабря, в день празднования памяти святой Екатерины, возглавит Божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга (Россия).

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии РПЦ,по завершении праздничного богослужения пройдет общегородской крестный ход от Свято-Троицкого кафедрального собора до Храма-Памятника на Крови.