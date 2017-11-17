В Киеве состоится вечер памяти известных священников-исповедников ХХ века

Встреча, посвященная памяти исповедников веры, киевских протоиереев Михаила Едлинского и Александра Глаголева, состоится в старинном столичном храме в честь священномученика Макария в воскресенье 19 ноября.

Как сообщает "Фома в Украине", ровно 80 лет назад они были замучены в застенках Киевского НКВД за исповедание веры Христовой.

На встрече расскажут о масштабах трагедии сталинского террора против Церкви Христовой, а также об отцах Михаиле (расстрелян в 1937 г.) и Александре (замучен на допросах или расстрелян в том же году). Оба священника прославлены Русской Православной Церковью Заграницей как новомученики.

Также состоится презентация книги Павла Проценко об ещё одном представителе плеяды выдающихся киевских пастырей ХХ века «К незакатному Свету. Анатолий Жураковский – пастырь, поэт, мученик».

Начало мероприятия в 13.00. Вход свободный.

Напомним, профессор и ректор Киевской духовной академии протоиерей Александр Глаголев защищал евреев, участвуя в самом громком уголовном расследовании того времени – деле Бейлиса. Его сын – протоиерей Алексий Глаголев с супругой матушкой Татьяной и дочерью Магдалиной названы Праведниками мира.

Сын протоиерея Михаила – отец Георгий Едлинский с 1945-го по 1984 год был настоятелем Свято-Макариевского храма, где его традиции сохраняются до сегодня.