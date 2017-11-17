В УПЦ считают, что во Львовском облсовете выступлениями об изменении церковного подданства разжигают религиозную вражду

Намерения заместителя главы Львовского облсовета Владимира Горняка изменить подчинение религиозных общин УПЦ нарушит религиозный мир в регионе, убеждены в Украинской Православной Церкви.

По мнению главы юридического отдела УПЦ протоиерея Александра Бахова, такие действия - это вмешательство во внутренние дела приходов, сообщает Центр информации УПЦ.

«Это вмешательство во внутренние дела религиозных общин УПЦ. Эти заявления являются дискриминационными, поскольку, по словам заместителя председателя облсовета, один приход плохой, а другой - хороший и все должны туда переходить. Здесь нарушается право на свободу вероисповедания. Человеку конкретно указывают, где молиться и к какой Церкви принадлежать. Для этого еще и методичку дают», - обращает внимание отец Александр.

По мнению протоиерея Александра Бахова, заместитель председателя Львовского облсовета вышел за пределы своих полномочий, выражая такие заявления и обвинения в адрес Украинской Православной Церкви.

«Если этот чиновник считает, что религиозные общины УПЦ на Львовщине каким-то образом нарушают закон, пусть обращается в правоохранительные органы, а не занимается популизмом. Нельзя клеветать и безосновательно обвинять религиозные общины только на основании частного убеждения, зарабатывая какие-то политические дивиденды на следующие выборы. Это превышение полномочий и вмешательство во внутренние дела религиозных общин. Тем более, что Служба безопасности Украины не предъявляла никаких претензий к деятельности приходов УПЦ на Львовщине», - подчеркнул протоиерей.

Глава юридического отдела УПЦ уверен, что оценку действиям чиновника должны дать правоохранительные органы. По мнению протоиерея, заявления Владимира Горняка могут ухудшить межконфессиональные отношения в регионе, так как такие заявления нарушают межконфессиональный мир. Ведь это не секрет, что на Львовщине имеют место нерешенные конфликты.

«На Львовщине много религиозных организаций, которые в силу определенных исторических обстоятельств долго пытались получить межконфессиональный мир. К примеру - УПЦ КП и УАПЦ, униаты и католики. А сейчас получается так, что само должностное лицо пытается создать вражду на религиозной почве. Но, почему-то, чиновник теперь настаивает на переходе из Украинской Православной Церкви. Почему не от автокефалов, или греко-католиков? Почему так однобоко?», - обращает внимание глава юротдела УПЦ.

В то же время отец Александр убежден, что заместитель председателя Львовского облсовета лукавит, когда говорит о просвещении, намекая, что прихожане не знают в какой храм надо ходить. Глава юридического отдела УПЦ считает, что Владимир Горняк отстаивает интересы определенной религиозной организации - УПЦ КП.

«Давайте говорить правду. Если чиновник призывает переходить из УПЦ, которую он считает московской - в незаконную, непризнанную целым миром, так называемую Церковь КП, то он вводит в заблуждение верующих. И тогда люди должны знать правду о так называемой Церкви Киевского Патриархата.

Что эта Церковь, в которую вы переходите, является незаконной, неканонической, непризнанной во всем мире. Вы имеете право на выбор, но надо тоже учитывать, что в случае перехода в КП, вы не получите Таинства Причастия, не будете крещены, будете не венчаны и не похоронены», - подчеркнул священник.

Напомним, недавно заместитель председателя Львовского облсовета в интервью одной из радиостанций заявил, что намерен издать пособие, где будет указано, какие документы общине надо подготовить, чтобы изменить церковное подданство. В частности, чиновник заявлял, что готов способствовать переходу приходов из юрисдикции Украинской Православной Церкви - в УПЦ КП.