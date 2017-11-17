Христос родился один раз, а не два - архиепископ Климент

Верховная Рада 16 ноября сделала 25 декабря выходным. Информационно-просветительский отдел УПЦ опубликовал комментарий по этому поводу председателя отдела епископа Ирпенского Климента.

«16 ноября одним махом добавили украинцам новый выходной и лишили старого. В перечень нерабочих дней в Трудовом кодексе Украины внесли 25 декабря – Рождество Христово по григорианскому календарю. А чтобы дополнительный выходной не сказался на бюджете страны, нардепы решили отменить выходной 2 мая», – написали «Вести».

Закон вступает в силу на следующий день после публикации. И это значит, что уже в этом году Рождество Христово будет отмечаться в Украине дважды: 25 декабря по григорианскому календарю, вместе со всей Европой, и по юлианскому – 7 января, вместе с православным миром.

"В УПЦ такое решение нардепов назвали антинародным: «Христос родился один раз, а не два. Этим решением Верховная Рада показала, что ей нет дела до мнения народа Украины. По всем социологическим опросам, подавляющее большинство украинцев празднуют Рождество 7 января. Так было до избрания этих народных депутатов, так будет и после них. Но есть еще статистика, которая дает возможность понять причины для такого решения депутатов. Более 80% украинцев считают для себя наиболее значимыми праздниками Пасху и Рождество. И почти столько же наших граждан полностью не доверяют Верховной Раде. Поэтому складывается впечатление, что попытками превращения Рождества из религиозного события в фарс депутаты стремятся ослабить подавляющее доверие к церкви на фоне полного дефолта Верховной Рады", – рассказал глава Информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Ирпенский Климент.

Политологи усматривают в законопроекте далеко идущие планы власти создать единую поместную церковь. «Ввести дополнительный выходной можно было без лишнего шума и свистопляски, никто на самом деле точно не скажет, сколько в Украине католиков и протестантов. В таком случае нужно было и мусульманский Курбан Байрам выходным делать, и еврейский Йом-Киппур – мы же страна мультирелигиозная, – сказал «Вестям» политолог Андрей Золотарев. – А так это все увязывается в один просматриваемый план создания украинской поместной церкви. В Раде давно лежат законопроекты, которые буквально могут взорвать религиозную ситуацию в стране. Поэтому первая стратегическая цель законопроекта – вытеснение УПЦ. И он будет идти об руку с другими антицерковными действиями…».

Религиовед Алексей Смирнов в свою очередь считает: «Менее всего принятый закон касается уважения прав религиозных меньшинств. Его цель – исключительно политическая: отвлечь внимание от социальных проблем, создать иллюзию движения в Европу, к новой жизни и так далее. Пользы для большинства украинцев немного, зато появляется возможность для пиара.

Практически все депутаты, выступавшие в поддержку данного законопроекта, акцентировали именно на том, что 25 декабря – это праздник «всего цивилизованного мира», а вот 7 января – это рудимент советской эпохи. В частности, об этом заявил депутат Евгений Рыбчинский. По его словам, в 1923 году состоялся Всеправославный Собор, который принял решение якобы обязательное для всех Православных Церквей о переходе на «более точный» Григорианский календарь. По его словам, это решение не приняли только те Церкви, которые «находились под значительным влиянием Советского Союза».

Здесь он несколько раз сказал неправду. Во-первых, это был не собор, а совещание (или конгресс), а во-вторых, он не был всеправославным, поскольку в нем не участвовали большинство поместных православных церквей. Что касается перехода на григорианский календарь, то и это неверно, поскольку речь шла о так называемом «новоюлианском календаре». В-третьих, юлианским календарем, кроме РПЦ, пользуется Иерусалимская, Сербская Церковь, монастыри Афона. А с 2014 года к нему вернулась Польская Церковь! В чем заключается «цивилизованность» 25 декабря и чем 7 января – хуже, никто из защитников законопроекта толком не объяснил.

Нужно отметить, что в Украине 25 декабря празднуют Рождество в основном католики латинского обряда и протестанты. Так вот, количество католиков в Украине составляет 500-800 тысяч. Протестантов по разным оценкам – 1-2 миллиона, при чем самые многочисленные из них – баптисты, свидетели Иеговы, харизматы и пятидесятники. В любом случае, говорить о «миллионах украинцев», которые празднуют Рождество именно 25 декабря, можно лишь с большой натяжкой.