ООН призвала государство Украина обеспечить права верующих УПЦ

На заседании Рабочей группы Универсального периодического обзора 28 сессии Совета по правам человека ООН в Женеве 15 ноября рассматривались вопросы соблюдения религиозных свобод в Украине. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой нам сайт НПО «Общественная правозащита».

В ООН признали проблему соблюдения религиозных свобод в Украине. Государства-участники заседания рабочей группы очередной сессии Совета по правам человека ООН выразили свою поддержку на международном дипломатическом уровне общинам УПЦ.

В связи с нарушениями прав верующих УПЦ неправительственные правозащитные организации призвали государство Украина:

– обеспечить объективное и беспристрастное расследование фактов совершения насильственных действий в отношении верующих и религиозных организаций Украинской Православной Церкви и привлечь виновных в совершении этих преступлений к юридической ответственности;

– отозвать законопроекты № 4128, 4511, 5309, направленные на ограничение прав и установление новых обязанностей, дискриминирующих религиозные организации УПЦ;

– публично осудить речи ненависти, захваты храмов, порчу и уничтожение имущества религиозных организаций УПЦ со стороны радикалов, представителей УПЦ Киевского патриархата и отдельных государственных служащих;

– обеспечить свободную реализацию права религиозных организаций и верующих Украинской Православной Церкви исповедовать свою веру, а также осуществлять полный комплекс других прав в рамках существующей идентичности, в том числе при сохранении канонической связи с Русской Православной Церковью Московского Патриархата без какой-либо дискриминации и диффамации;

– обеспечить свободную деятельность, защиту и безопасность журналистов, правозащитников и акти- вистов, осуществляющих защиту прав человека и информирование о случаях правонарушений, в том числе по делам и ситуациям конфликтов, связанных с Украинской Православной Церковью.

Перечисленные действия предусмотрены нормами международного права и их выполнение является подтверждением соблюдения Украиной принципа верховенства права и европейских демократических ценностей.

Таким образом международное сообщество в лице независимых экспертов высокого уровня, на основе информации и сообщений из различных источников установило факты нарушений прав верующих Украинской Православной Церкви и констатировало необходимость дополнительных и интенсивных усилий со стороны государства Украина для преодоления этого негативного явления.

Обращение внимания на вопросы соблюдения прав верующих со стороны делегаций ряда государств свидетельствуют о том, что этот вопрос вышел на международный уровень и далее нарушения прав в отношении Украинской Православной Церкви не могут игнорироваться. Несмотря на то, что международные правозащитные процедуры иногда требуют длительного времени для эффективной и публичной реакции по проблемам потерпевших, в данном случае информация, поступившая в рамках процедуры УПО СПЧ ООН не имеет срока давности и может использоваться как источник доказательств для привлечения к ответственности виновных в преступлениях против человечности и других нарушениях прав человека.

НПО «Общественая правозащита» является правозащитной неправительственной организацией с консультационным статусом при Экономическом и Социальном Совете ООН, проводит регулярный мониторинг соблюдения прав и свобод в сфере религии в Украине во взаимодействии с СММ ОБСЕ и другими организациями международного правозащитного механизма.