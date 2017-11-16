Патриарх Кирилл попросил Путина "совместными усилиями" освободить украинских пленных

Во время посещения Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря в подмосковной Истре 15 ноября Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к Президенту Российской Федерации В.В. Путину. Патриарх попросил поддержать предложение об обмене военнопленными, находящимися в Украине и на неподконтрольной Украинскому государству территории Донбасса, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на patriarchia.ru.

Как недавно сообщила Уполномоченный Президента Украины по мирному урегулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях, первый вице-спикер Верховной Рады Геращенко Ирина Владимировна, в плену на данный момент находятся 157 граждан Украины.

Святейший Патриарх Кирилл, обращаясь к Президенту России, отметил: «Мы с Вами обсуждали все эти темы, я знаю, что Вы близко к сердцу воспринимаете судьбу людей. Блаженнейший Митрополит Онуфрий неоднократно ко мне обращался тоже с просьбами, и, как известно, какие-то просьбы были удовлетворены, какие-то не были… Роль Церкви в такого рода конфликтах в первую очередь носит, конечно, гуманитарное измерение. Люди страдают, являются жертвами этого тяжелого конфликта, который действительно приводит к страданию очень многих».

«Поэтому со своей стороны хотел бы тоже просить Вас поддержать эту идею и совместными усилиями, может быть, все могли бы осуществить эту замечательную акцию», – заключил Патриарх Кирилл.