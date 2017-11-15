В ООН говорили о соблюдении религиозных свобод в Украине, поддержали УПЦ и обратились к властям

Положение общин Украинской Православной Церкви, а также деятельность их представителей, журналистов и правозащитников, получили поддержку на международном дипломатическом уровне со стороны государств-участников заседания рабочей группы Универсального периодического обзора 28 сессии Совета по правам человека ООН, которое состоялось 15 ноября в Женеве.

Как сообщает сайт «Общественный правозащита», во время заседания был рассмотрен вопрос о соблюдении религиозных свобод в Украине.

«Украинская православная церковь выразила обеспокоенность по поводу законопроектов № 4128, 4511, 5309 и 1244 о внесении поправок в закон «О свободе совести и религиозных организациях», которые она посчитала нарушающими права верующих и потенциально опасными для межрелигиозного мира в Украине. УПЦ также выразила обеспокоенность в связи с незаконным захватом властями некоторых церквей и имущества», - указано в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, представленном Рабочей группе СПЧ ООН.

Обеспокоенность нарушениями прав УПЦ выразила также неправительственная организация ADF International (США), которая является ведущим экспертом в сфере религиозной свободы в мире, а также ряд других организаций.

В частности, ADF International отметила, что "Православие в Украине разделено на три основные ветви: Украинская Православная Церковь Московского Патриархата, Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата и Украинская Автокефальная Православная Церковь…Трения и диспуты по вопросам легитимности и идентичности привели к юридическим столкновениям вокруг собственности и других вопросов, в некоторых случаях это привело к вымогательству и социальному расслоению…В связи с этим государству Украина рекомендуется защитить право на религиозную свободу всех граждан и жителей Украины, обеспечить религиозную гармонию и межконфессиональную толерантность и обеспечить как юридически так и практически чтобы все верующие и группы реализовывали свои права на свободу выражения и ассоциации гарантировано во всех сферах общества..."

Делегация Греции отметила, что государству необходимо принять дополнительные меры для защиты религиозных прав, защиты журналистов и обеспечения права всех религиозных общин на основе процедур автономии. Делегация Италии подчеркнула, что государству необходимо обеспечить свободную деятельность журналистов и правозащитников, а делегация Нидерландов заявила, что преступления против СМИ, журналистов и правозащитников не должны оставаться безнаказанными.